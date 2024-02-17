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Росгидрометцентр сообщил о приближении потепления в Москве

Вильфанд заявил, что в субботу Москву ждет значительное потепление

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В субботу, 17 февраля, Москву и Подмосковье ждет значительное потепление. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже днем прогнозируется значительное повышение температуры по всему Московскому региону. В столице температура — минус 1-3 градуса, а по области — от минус 5 до нуля градусов», — заявил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра отмечает, что приближение тепла связано с движением теплых воздушных масс из Атлантики, которые двигаются по восточной периферии циклона, в которой окажется Москва.

До этого стало известно, что выходные в Москве начнутся с небольшого отдыха от осадков, а в воскресенье в столицу придет циклон «Рикса».

Он принесет с собой обильные осадки — снег с дождем, а также сильный порывистый ветер. В субботу в столице выпадет не больше 3 мм снега, а температура воздуха при этом составит от 1 до 3 градусов ниже нуля. Порывы ветра при этом будут достигать 15 метров в секунду.

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