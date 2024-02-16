Стало известно, сколько россиян будут работать в предстоящие праздники

В этом году 23 февраля и 8 марта многие россияне планируют работать – такими планами поделились 34% участников соответствующего опроса. Это меньше, чем годом ранее, когда о таких планах сообщили 54% россиян, передает RT со ссылкой на результаты исследования «Авито Работы».

12% респондентов рассказали, что работать будут лишь на 23 февраля, а еще 3% — только на 8 Марта. Не знают свой график на предстоящие праздники 10% респондентов, а 27% признались, что работать не будут. Из работающих почти половина (49%) рассказали, что работают по четкому графику, который не зависит от праздников.

Интересно, что большинство планирующих работать в праздники – мужчины (40% против 29%).

Говоря о компенсации за работу в праздничные дни, 23% россиян рассказали, что ожидают двойной оплаты, еще 13% — надбавки или премии и 6% заявили о нематериальных бонусах. Обычную зарплату за работу в эти дни получат 41% участников опроса. При этом многие респонденты отметили, что хотят работать в праздники ради дополнительного заработка, а другие признались, что выйти на работу в эти их попросил руководитель компании.

«Нередко россияне говорили о желании заработать дополнительные деньги (23%) и специфике их работы, подразумевающей трудиться в праздники (14%). 8% опрошенных работодатель сам попросил выйти 8 марта и/или 23 февраля», — заключили в компании.

До этого сообщалось, что 90% российских специалистов работали в новогодние праздники. Из них 52% признались, что всегда работают по праздникам.

Ранее стали известны главные причины опозданий россиян на работу.