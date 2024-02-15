Патриарх Кирилл рассказал, как «обнулить» грехи

Свои грехи человек может «обнулить» добрыми делами. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, слова которого передает РИА Новости.

«Мы способны обнулить наши грехи искренним покаянием и свершением добрых дел. Поэтому доброделание – это не какая-то тягость, не какая-то повинность, а то, что нас делает счастливыми. К нам прикасается Божья благодать в ответ на добрые дела, и самое главное – обнуляются наши с вами грехи», – сказал патриарх.

5 февраля патриарх Кирилл заявил, что все серьезные ученые не подвергают сомнению факт существования Иисуса Христа.

1 февраля президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-й годовщиной интронизации и лично встретился с ним.

До этого зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал о «значительных плодах» трудов патриарха Кирилла — это возвращение святынь, основы православной культуры в школах и внесение упоминания Бога в Конституцию.

Ранее патриарх Кирилл лишил сана протоиерея Уминского.