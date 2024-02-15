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В Мраморном море ищут затонувший турецкий сухогруз с экипажем

TRT Haber: в Мраморном море затонул сухогруз под флагом Турции

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Habertürk TV

Сухогруз под флагом Турции затонул в Мраморном море. Об этом сообщило издание TRT Haber.

Инцидент случился недалеко от острова Имрали. Министерство транспорта Турции подтвердило информацию о происшествии. Там отметили, что сигнал SOS с судна поступил в 06:32, а связь с судном оборвалась в 07:12.

По данным журналистов, на его борту находились шесть моряков, по предварительным данным, все они — граждане Турции.

Сейчас идет операция по поиску и спасению экипажа. Губернатор Бурсы Махмут Демирташ объявил, что после инцидента в регион направили две команды из главного управления по безопасности прибрежных районов и команда из района Бандырма города Балыкесир.

В район инцидента направили три спасательных катера службы береговой охраны и вертолет. Однако губернатор признал, что поиски моряков затруднены из-за непогоды — сейчас в Мраморном море шторм, волны достигают трех метров высоты.

Ранее в США нашли корабль Arlington, затонувший почти 84 года назад.

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