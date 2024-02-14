Бывший депутат Рашкин о «лосином деле»: время показало, что я законопослушен

Московский городской суд отменил решение Кунцевского суда, отказавшегося досрочно снять судимость с бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина по «лосиному делу». Теперь он может снова обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении, однако пока не знает, будет ли делать это. Так в разговоре с «Газетой.Ru» Рашкин прокомментировал решение суда.

«Мотивирующей части еще нет. Он (суд. — «Газета.Ru») там должен расписать, по каким статьям, по каким пунктам мы имеем право подать новое ходатайство. Пока не получим мотивирующей части, мы не можем сказать вам, какие шаги мы предпримем. Кунцевский суд констатировал, что я дисциплинирован, что я добросовестен, что я компенсировал все затраты, что время показало, что я законопослушный. Это в решении суда есть. Судья говорит: «у вас хорошая база». Но мы должны получить это на руки. Посмотрим, на что они ссылаются, чтобы нам принять решение — подавать вновь или не надо», — объяснил Рашкин.

Он заявил, что доволен решением Мосгорсуда, так как отказ в досрочном снятии судимости был «несправедливым и незаконным».

«Я удовлетворен тем, что городской суд увидел неправомерность и несправедливость в решении об отказе мне в досрочном погашении судимости. Причем и сторона прокурора, и наша сторона с адвокатом совпали в той части, что надо отменять решение Кунцевского суда. Городской суд все-таки поправил Кунцевский суд с его несправедливым решением, незаконным решением даже можно сказать, по отказу», — заключил Рашкин.

В 2022 году экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за незаконную охоту. Поводом для такого решения стала найденная у него после охоты в Саратовской области туша лося в багажнике машины. Изначально Рашкин утверждал, что нашел тушу, но затем признал факт охоты на животного.

В 2023 году Рашкин обратился в Кунцевский суд столицы с просьбой досрочно погасить его судимость, однако его ходатайство было отклонено.

В среду, 14 февраля, Мосгорсуд отменил постановление Кунцевского суда и вернул ходатайство заявителю.

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