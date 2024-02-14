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Пермского подростка будут судить за распространение обнаженных снимков несовершеннолетней

В Перми подростка будут судить за распространение обнаженных снимков знакомой

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Depositphotos

В Перми девушку-подростка будут судить за распространение обнаженных снимков знакомой. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на источник.

По информации издания, девушку-подростка без одежды в качестве мести сфотографировала ее знакомая, которая также является несовершеннолетней. Позже она отправила снимки 16 знакомым.

После произошедшего родители пострадавшей девушки-подростка написали заявление в правоохранительные органы. По факту инцидента возбудили уголовное дело, его начали рассматривать в суде 14 февраля, сообщает издание.

До этого в Петербурге задержали молодого человека, торговавшего детскими снимками. В отношении 19-летнего россиянина возбудили уголовное дело.

Ранее учитель-стажер тайно фотографировал детей на уроках плавания.

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