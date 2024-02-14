В Кремле прокомментировали закон о конфискации имущества за фейки об армии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасения СМИ о правоприменительной практике закона о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных силах РФ беспочвенны.

«Закон подписан главой государства. Нарушение закона будет подразумевать наказание. Мы будем оценивать правоприменительную практику. Но априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенной», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, этот закон не имеет ничего общего с практикой конфискации, которая применялась во времена СССР.

14 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии.

Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Конфискация денежных средств или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности российского государства, за публичные оскорбления и дискредитацию армии, и другие преступления, говорится в документе.

Ранее депутат разоблачил фейк про закон о конфискации имущества за дискредитацию ВС РФ.