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Россиян предупредили о возможном закрытии границы с Эстонией

RTVI: на погранпункте Нарва россиян предупреждают о закрытии границы с Эстонией

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Сергей Степанов/РИА Новости

На пограничном пункте Нарва россиянам раздают памятки с предупреждением о возможном закрытии границы с Эстонией. Об этом сообщили в Telegram-канале RTVI.

Источник сообщает, что путешественникам из России выдали листовки при въезде в Эстонию. По словам журналистов, в прибалтийской стране могут пойти на такие меры, поскольку Россия якобы специально отправляла на границу «группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС».

Россиян предупредили о том, что в случае закрытия пограничного пункта, маршрут путешественников может увеличиться на несколько сотен километров.

13 февраля стало известно, что МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе указано, что она разыскивается по статье УК. На данный момент нет информации о том, по какой именно уголовной статье Каллас объявили в розыск.

Позже Кая Каллас заявила, что ее не удивило объявление в розыск в России, решение МВД РФ она посчитала «обычной практикой запугивания».

Ранее в Еврокомиссии прокомментировали объявление в розыск премьера Эстонии.

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