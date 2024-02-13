Премьер Эстонии прокомментировала объявление ее в розыск Россией

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее не удивило объявление в розыск в России, решение МВД РФ она посчитала «обычной практикой запугивания». Слова политика передает ERR.

«Мы продолжим предыдущие шаги — поддержку Украины, усиление европейской обороны, борьбу с российской пропагандой», — заявила Каллас.

Премьер Эстонии отметила, что не будет молчать, если именно такую цель преследуют в России, объявляя ее в розыск. Каллас пообещала и дальше поддерживать Украину, а также выступать за усиление европейской обороны.

13 февраля стало известно, что МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе указано, что она разыскивается по статье УК. На данный момент нет информации о том, по какой именно уголовной статье Каллас объявили в розыск.

Представитель Еврокомиссии заявил, что там осведомлены об объявлении Каллас.в розыск в России.

Ранее Каллас оценила возможность лишения российских граждан, проживающих в Эстонии, избирательного права.