Путин поручил подвести итоги проекта по снижению нагрузки на учителей

Президент России Владимир Путин поручил правительству подвести итоги проекта по снижению работы учителей с документами. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению «Образование» подвести итоги реализации пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель правительства России Михаил Мишустин назначен ответственным по направлению «Образование». Президент ожидает доклад к 1 октября.

До этого Путин поручил продумать, как защитить учителей в интернете. Соответствующее поручение дано правительству страны и Совету при президенту РФ по развитию гражданского общества и правам человека по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

До 1 июля 2024 года ответственные лица должны ознакомить главу государства с предложениями, которые позволят реализовать правовые механизмы обеспечения «защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников», в том числе с учетом распространения сведений о них в социальных сетях.

Ранее педагог перечислила пять главных мифов о детском образовании.