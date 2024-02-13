Суд вынес приговор российской учительнице, приставившей нож к горлу ученика

В Казани 52-летней учительнице одной из школ, приставившей нож к горлу ученика, вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Республики Татарстан.

Суд установил, что 12 мая 2023 года педагог-дефектолог зашла в кабинет и приставила кухонный нож к горлу ученика. Затем педагог подошла к другому учителю и угрожала уже ей. Конфликт со школьником возник на почве личной неприязни.

Подсудимая признала вину частично, отметив, что угрожала только своей коллеге.

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