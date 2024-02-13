В Госдуме заявили, что патриота Солженицына использовали враги Советского Союза

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что писатель Александр Солженицын был патриотом, который всегда болел за Россию. По мнению Матвеева, автора «Архипелага ГУЛАГ» использовали враги Советского Союза, а неудобной фигурой он был и для советских властей, и для американских.

«То, что я был лично знаком с Солженицыным, вызывало большое раздражение у части моих коллег – сторонников КПРФ, для которых Солженицын был одной из самых ненавистных фигур. Помню, когда я выдвигался на пост мэра Самары, и выдвижение моей кандидатуры обсуждалось внутри КПРФ, меня спросили об отношении к Солженицыну. Я ответил, что он был человеком со сложной судьбой, которого, безусловно, использовали враги Советского Союза, но который сам по себе был патриотом нашей страны. И, проживая в Соединенных Штатах, он очень быстро стал нелюбим американскими властями, потому что в их понимании был человеком неблагодарным. Он обличал пороки Запада и говорил о тех недостатках, которые существуют в их системе. В этом плане он был неудобной фигурой и там, и здесь. И когда в новой России после его приезда Ельцин наградил его орденом, он отказался принять его, сказав, что из рук преступной власти он орден принять не может. Я считаю, что это был достаточно серьезный поступок, за который, в моем понимании, можно уважать Солженицына. В том числе и тем людям, которые критически относятся к его противоречивой фигуре», — сказал Матвеев.

Подробнее о том, как будущий депутат Госдумы лично познакомился с Солженицыным, и какие советы от него получил, — в материале «Газеты.Ru».

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