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В Госдуме назвали причину массового возвращения IT-специалистов в Россию

Депутат Кирьянов: IT-специалистам ограничивают возможность работать на удаленке

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Unsplash

В Россию все чаще возвращаются ранее покинувшие страну IT-специалисты. Это во многом связано с тем, что у них нет возможности работать на российские компании, поживая в другой стране, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В то же время в России прилагаются усилия, чтобы закрыть потребность в кадрах в сфере IT, отметил он в беседе с НСН.

«Отток кадров – это внутренняя и локальная вещь. Мы видим, скорее, возврат многих специалистов в Россию из иностранных юрисдикций. В том числе это связано с невозможностью работать в удаленном режиме по многим направлениям. Все-таки работодатель в основном находится в РФ, если мы говорим об IT-отрасли», – заявил Кирьянов.

В российских вузах ежегодно растет количество бюджетных мест по IT-специальностям, добавил парламентарий. По его словам, сейчас в России делает акцент на обучении кадров для технологически развитых отраслей.

Напомним, в Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» заявляли, что в России зарплата айтишников в ближайшей перспективе будет только расти. Так, в Санкт-Петербурге их средняя зарплата составляет 100-200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о двукратном росте спроса на IT-специалистов.

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