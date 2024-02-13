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Исполняющий обязанности председателя КС Украины задекларировал собственный храм

Глава Конституционного суда Украины Головатый задекларировал собственный храм

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Carlos Barria/Reuters

Исполняющий обязанности председателя Конституционного суда (КС) Украины Сергей Головатый задекларировал собственный храм, входящий в раскольническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Сведения об этом содержатся на сайте Единого государственного реестра деклараций Украины.

Согласно данным сайта, Головатый внес в декларацию о доходах храм, находящийся в поселке городского типа Ольшана Черкасской области. Храм площадью 201,3 квадратных метра был приобретен Головатым в июле 2010 года.

По информации Союза православных журналистов, речь идет о Покровском храме. Его настоятель Александр Барей в 2016 году для борьбы с канонической Украинской православной церковью обратился к экстрасенсам.

Ранее сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожанина при захвате Петропавловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Ленковцы Черновицкой области.

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, а потом узнала, что это не Будда.

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