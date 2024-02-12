У Ильи Варламова* обнаружили долг на сумму свыше миллиона рублей

У блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) обнаружили долг на сумму 1 млн 55 тыс. рублей, его ищут судебные приставы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, задолженность висит на компании «Стар Шеф», одним из учредителей которой является Варламов. Юрлицо управляло рестораном «Варламов есть», который работал на Покровке с 2018 по 2022 год. Утверждается, что за время работы заведение успело накопить штрафы за недостоверные сведения в реестре юридических лиц и другие, но задолженность не погасило.

Взыскать долги приставы пытаются с апреля 2023 года, однако им пока не удалось выяснить, где сейчас находится Варламов.

Илью Варламова признали иностранным агентом 23 марта. По версии Минюста, блогер распространял публикации иностранных агентов — телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) и главного редактора «Медиазоны» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом). Помимо этого, его уличили в распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, ведомство нашло доказательство поддержки Варламова от иностранных источников.

Ранее сообщалось, что Варламова оштрафовали за отсутствие плашки иноагента.