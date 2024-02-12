Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Пьяные пассажиры избили водителя петербургского автобуса из-за двери

В Петербурге пьяные пассажиры избили водителя автобуса

close
100%
Depositphotos

В Петербурге недовольные пьяные пассажиры избили водителя автобуса. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в Красносельском районе. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту №145, поспешил закрыть дверь на остановке у проспекта Маршала Жукова, когда часть пассажиров еще выходили.

«Ты чего закрываешь, мы еще не вышли!» — сообщил один из пассажиров, передает 78.

После этого водитель открыл двери и решил выйти, чтобы удостовериться, что все в порядке. В этот момент к нему в кабину ворвались трое мужчин — они его избили. Агрессоры также чуть не разбили дверь автобуса.

После произошедшего водитель несколько минут находился в состоянии шока, агрессоры успели скрыться. По словам пострадавшего, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее россиянку избил и связал возлюбленный, который не хотел с ней расставаться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами