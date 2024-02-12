Пьяные пассажиры избили водителя петербургского автобуса из-за двери

В Петербурге недовольные пьяные пассажиры избили водителя автобуса. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в Красносельском районе. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту №145, поспешил закрыть дверь на остановке у проспекта Маршала Жукова, когда часть пассажиров еще выходили.

«Ты чего закрываешь, мы еще не вышли!» — сообщил один из пассажиров, передает 78.

После этого водитель открыл двери и решил выйти, чтобы удостовериться, что все в порядке. В этот момент к нему в кабину ворвались трое мужчин — они его избили. Агрессоры также чуть не разбили дверь автобуса.

После произошедшего водитель несколько минут находился в состоянии шока, агрессоры успели скрыться. По словам пострадавшего, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

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