В России стало больше семей с раздельным бюджетом

В России возросло число семей с раздельным бюджетом. Об этом свидетельствуют результаты исследования рекрутмент-сервиса SuperJob, которые в свое распоряжение получила радиостанция «Говорит Москва».

В материале отмечается, что подобный метод распределения финансов поддерживает каждый девятый россиянин, принявший участие в опросе. Однако большинство респондентов (64%) считают, что правильнее считать доходы общими, а вот траты нужно согласовывать друг с другом.

Согласно итогам исследования, 60% супругов ведут совместный бюджет, а раздельный — 14%. 47% мужчин и 46% женщин считают, что добытчиком в семье должен быть муж, а 51% мужчин и 53% женщин сочли гендерную принадлежность в данном вопросе не столь важной.

В октябре телеведущая Тина Канделаки высказалась о раздельном бюджете в семье. Она заявила в личном блоге, что считает такой подход нелогичным для людей, которые планируют совместное будущее.

Ранее сообщалось, что большинство российских семей по-прежнему предпочитают общий бюджет.