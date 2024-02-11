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В России стало больше семей с раздельным бюджетом

SuperJob: число семей с раздельным бюджетом в России увеличилось

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В России возросло число семей с раздельным бюджетом. Об этом свидетельствуют результаты исследования рекрутмент-сервиса SuperJob, которые в свое распоряжение получила радиостанция «Говорит Москва».

В материале отмечается, что подобный метод распределения финансов поддерживает каждый девятый россиянин, принявший участие в опросе. Однако большинство респондентов (64%) считают, что правильнее считать доходы общими, а вот траты нужно согласовывать друг с другом.

Согласно итогам исследования, 60% супругов ведут совместный бюджет, а раздельный — 14%. 47% мужчин и 46% женщин считают, что добытчиком в семье должен быть муж, а 51% мужчин и 53% женщин сочли гендерную принадлежность в данном вопросе не столь важной.

В октябре телеведущая Тина Канделаки высказалась о раздельном бюджете в семье. Она заявила в личном блоге, что считает такой подход нелогичным для людей, которые планируют совместное будущее.

Ранее сообщалось, что большинство российских семей по-прежнему предпочитают общий бюджет.

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