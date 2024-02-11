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В Челябинской области мужчины хотели переправить наркотики в колонию при помощи арбалета

На Южном Урале поймали мужчин с арбалетом, которые доставляли наркотики в колонию

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Челябинской области уже во второй раз задержали наркокурьеров, пытавшихся доставить наркотики на территорию колонии с помощью арбалета. Об этом сообщает областное управление ФСИН.

Легковой автомобиль был остановлен на дороге, прилегающей к ИК-10 в Кыштыме. В машине нашлись арбалет и стрелы, к которым были прикреплены свертки с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что задержанные хотели переправить в колонию более 18 граммов марихуаны.

«Кроме того, задержанные граждане имели при себе еще два свертка с аналогичным веществом. Теперь мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе.

До этого арбалетчиков ловили на территории, прилегающей к ИК-2 в Челябинске. При них также нашли свертки с марихуаной.

Ранее пермских полицейских из отдела наркоконтроля обвинили в хранении наркотиков.

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