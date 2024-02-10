В Тольятти загорелся гостиничный комплекс

Пожар произошел в гостинице в Тольятти на площади 800 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Самарской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что горит здание гостиничного комплекса. На месте работают 75 спасателей и 24 единицы техники.

В конце января гостиница загорелась в Хабаровске. По данным МЧС охваченное огнем здание находилось на улице Выборгской. На место выехали 32 сотрудника пожарной охраны и восемь единиц техники. В ведомстве отметили, что звенья газодымозащитной службы проводили разведку задымленных помещений, спасатели эвакуировали из здания людей.

Во время пожара в хабаровской гостинице пострадали двое взрослых и ребенок. Обстоятельства инцидента выясняла прокуратура Железнодорожного района, надзорное ведомство проверило соблюдение требований пожарной безопасности и защиты прав потребителей.

Ранее в Ленобласти жалобное мяуканье кота спасло пенсионерку во время пожара.