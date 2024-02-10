Политолог оценила электоральные рейтинги кандидатов в президенты

Президент России Владимир Путин является абсолютным лидером предвыборной гонки. Об этом, комментируя первый рейтинг ВЦИОМ по уровню поддержки кандидатов в президенты РФ, заявила гендиректор «Института региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин.

По ее словам, безоговорочное преимущество Путина признается не только его электоратом, но и теми, кто относит себя к оппозиции.

Согласно рейтингу ВЦИОМ, электоральные показатели Владимира Путина составили 75%. В свою очередь, за Владислава Даванкова (партия «Новые люди») готовы голосовать 5% респондентов, за Николая Харитонова (КПРФ) – 4%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 4%.

«Риторика Даванкова отзывается у молодежи и избирателей крупных городов. Именно на крупные города ему, на мой взгляд, и надо делать ставку. Имеет шансы по результатам кампании оказаться на втором месте», — сказала Линдигрин.

При этом, по ее мнению, немногим большие шансы на второе место имеет Слуцкий.

«Он работает на привычную аудиторию, пользуется стандартными методами ЛДПР: агитавтобусы, поездки по регионам, где поддерживают ЛДПР. Слуцкий — единственный лидер партии, выдвинутый на выборы. Он заметно борется и фиксирует свой электорат», — сказала политолог.

В свою очередь, кандидат от КПРФ стал разочарованием кампании, считает гендиректор «Института региональных проблем».

«Харитонова явно не приняли ни регионы, ни молодежное крыло партии. Он ведет скучную кампанию. Отрабатывает роль — не более. Может выйти на второе место, но исключительно за счет старого коммунистического электората, а не благодаря работе актива партии», — заключила политолог.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу ВЦИОМ, большинство (75%) электорально активных россиян заявили о готовности проголосовать за главу государства Владимира Путина, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье.