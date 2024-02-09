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«Уральские авиалинии» приостановили рейсы из Москвы в Баку

Власти Азербайджана не дали «Уральским авиалиниям» разрешение на полеты в Баку

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РИА Новости

Авиакомпания «Уральские авиалинии», планировавшая с 8 февраля запустить перелеты в Баку из Москвы, отменила все авиарейсы по данному маршруту на ближайшую неделю в связи с невыдачей разрешения властями Азербайджана на осуществление полетов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

Согласно информации пресс-службы, первый рейс в азербайджанскую столицу должен был состояться накануне, 8 февраля из аэропорта Жуковский.

«Рейс не состоялся, так как авиационные власти Азербайджана не выдали на это разрешения», — указывается в публикации.

По данным компании, «Уральские авиалинии» имеют назначение и все технические возможности для осуществления и обеспечения рейса, при этом какие-либо ограничений для полетов отсутствуют.

«Причин для отказа нет», — утверждают в компании.

Таким образом, до 17 февраля все рейсы по маршруту «Жуковский» — Баку отменены, заключается в сообщении.

В декабре рейс «Уральских авиалиний» из Читы в Петербург с посадкой в Екатеринбурге задержали на сутки.

Ранее пассажиры устроили дебош на борту самолета «Уральских авиалиний».

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