Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Такер Карлсон рассказал, что его сильнее всего поразило в разговоре с Путиным

Карлсон заявил, что Путин во время интервью искренне выражал свое мнение

close
100%
tuckercarlson.com

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин во время интервью с ним искренне выражал свое мнение. Об этом он рассказал в своем коротком видео, которое опубликовал перед началом беседы с российским лидером.

Журналист назвал Путина очень умным собеседником и заявил, что в этом нет никаких сомнений. По словам Карлсона, на интервью он потратил порядка пяти часов, из которых два — ждал президента.

Карлсон поделился, что его удивила готовность Путина к мирному решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что российский лидер действительно считает, что ситуацию можно разрешить мирно.

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Беседу с главой государства интервьюер начал с вопроса о неожиданном ударе США по России. Интервью длилось 2 часа 7 минут и 18 секунд.

Ранее Путин рассказал, что Соединенные Штаты совершают ошибку исторического масштаба.

Все новости на тему:
Интервью Путина Карлсону
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами