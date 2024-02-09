Такер Карлсон рассказал, что его сильнее всего поразило в разговоре с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин во время интервью с ним искренне выражал свое мнение. Об этом он рассказал в своем коротком видео, которое опубликовал перед началом беседы с российским лидером.

Журналист назвал Путина очень умным собеседником и заявил, что в этом нет никаких сомнений. По словам Карлсона, на интервью он потратил порядка пяти часов, из которых два — ждал президента.

Карлсон поделился, что его удивила готовность Путина к мирному решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что российский лидер действительно считает, что ситуацию можно разрешить мирно.

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Беседу с главой государства интервьюер начал с вопроса о неожиданном ударе США по России. Интервью длилось 2 часа 7 минут и 18 секунд.

Ранее Путин рассказал, что Соединенные Штаты совершают ошибку исторического масштаба.