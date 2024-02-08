Судимый шесть раз карелец затащил в лес и изнасиловал женщину

В Челябинской области осудили мужчину, который затащил в лес и изнасиловал женщину. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, ранее судимый шесть раз 47-летний мужчина из Карелии 26 февраля прошлого года в Златоусте ударил по голове 55-летнюю женщину, а затем затащил ее в лес, угрожая расправой, и изнасиловал. В тот же день в состоянии алкогольного опьянения он похитил у другой россиянки телефон.

Преступник пытался скрыться в Кировской области, однако его нашли. В ходе следствия удалось установить факты кражи и изнасилования, суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Ранее опекуна из Тюменской области обвинили в изнасиловании 15-летнего подростка.