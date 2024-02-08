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Россиянка украла лотерейные билеты на 165 тысяч рублей, ни один не оказался счастливым

В Тверской области продавщица украла 800 лотерейных билетов и ничего не выиграла

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Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Тверской области задержали за кражу 800 лотерейных билетов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Торжке. По версии правоохранителей, 19-летняя работница киоска с лотерейными билетами недавно стала свидетельницей крупного выигрыша у одного из посетителей.

Это подтолкнуло девушку к тому, чтобы самой взять несколько билетов. В результате она ничего не выиграла и не вернула деньги за них в кассу.

В последствии россиянка брала билеты несколько раз. Всего, как полагают правоохранители, она украла 800 штук на общую сумму 165 тысяч рублей.

В отношении девушки возбудили уголовное дело. Она может лишиться свободы на срок до двух лет.

Ранее в Забайкалье мастер маникюра выиграла в лотерею почти 50 миллионов рублей.

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