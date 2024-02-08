Россиянка украла лотерейные билеты на 165 тысяч рублей, ни один не оказался счастливым

Жительницу Тверской области задержали за кражу 800 лотерейных билетов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Торжке. По версии правоохранителей, 19-летняя работница киоска с лотерейными билетами недавно стала свидетельницей крупного выигрыша у одного из посетителей.

Это подтолкнуло девушку к тому, чтобы самой взять несколько билетов. В результате она ничего не выиграла и не вернула деньги за них в кассу.

В последствии россиянка брала билеты несколько раз. Всего, как полагают правоохранители, она украла 800 штук на общую сумму 165 тысяч рублей.

В отношении девушки возбудили уголовное дело. Она может лишиться свободы на срок до двух лет.

Ранее в Забайкалье мастер маникюра выиграла в лотерею почти 50 миллионов рублей.