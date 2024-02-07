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Россиянам рассказали, как «барическое дно» влияет на человека

Врач Уланкина: «барическое дно» негативно влияет на самочувствие

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Максим Богодвид/РИА Новости

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в интервью RT рассказала, что такое «барическое дно», и какое влияние оно оказывает на человека.

По ее словам, речь о резком снижении атмосферного давления в конкретной местности. За сутки падение может составить несколько десятков единиц (мм ртутного столба), отметила специалист.

«Безусловно, такое «обрушение» может сказаться на самочувствии. В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца», — рассказала Уланкина.

Чтобы облегчить самочувствие, врач посоветовала отказаться от кофе, алкоголя, соленой пищи, а также от посещения сауны и бани. Кроме того, стоит исключить чрезмерные физические нагрузки и заменить их прогулками на свежем воздухе или плаванием, добавила она.

7 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в связи с приходом североатлантического циклона «Ольга» упадет атмосферное давление. Данный показатель, по его словам, составит от 717 до 721 мм рт. ст. при норме в 748 мм рт. ст. Кроме того, ожидаются рекордные снегопады и снижение видимости на дорогах, отметил метеоролог.

Ранее жителей Московской области предупредили о надвигающихся 20-градусных морозах.

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