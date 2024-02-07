Стала известна разница в зарплатах офисных работников и сотрудников на удаленке

По итогам прошлого года выяснилось, что сотрудникам, работающим в удаленном формате, в среднем платят на 10 тыс. рублей меньше, рассказала руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая. В этом году большинство работодателей намерены повысить оклады своим сотрудникам, сообщила она в беседе с НСН.

«Удаленка и гибридный график вошли в число основных и базовых требований у соискателей большинства «офисных» профессий. Согласно опросу, самыми важными требованиями к работодателю респонденты назвали возможность удаленной работы и наличие гибкого графика», – рассказала Святицкая.

По ее словам, компании особенно ценят работников, перешедших на удаленный формат раньше остальных и успевших адаптироваться к нему. В целом работодатели стремятся улучшать условия – так, 63% компаний сообщили о планах повысить оклады, добавила эксперт.

Также работодатели сообщили, что готовы увеличить бюджет на фонд оплаты труда (54%), работать над удержанием сотрудников (51%) и обеспечивать гибкие условия труда (45%), в том числе – удаленку.

Напомним, недавнее исследование продемонстрировало, что в России снижается количество компаний, где есть сотрудники, работающие на удаленке (в том числе за рубежом). Сообщалось также, что чаще в таком режиме работают программисты, бухгалтеры, инженеры, сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.

Ранее работодатели в России назвали главный плюс удаленки.