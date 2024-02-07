Арестович обжаловал свой заочный арест в России

Басманный суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение об аресте экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Судом зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление в отношении Арестовича», — говорится в сообщении.

6 февраля Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Арестовича.

Арестовича обвиняют в призывах к терактам и оправдании терроризма, а также за распространение ложной информации о российской армии.

В суде пояснили, что экс-советника арестовали на два месяца с момента его фактического задержания или с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации.

Арестович пошутил, что уедет в Афганистан после своего заочного ареста в России. Политик отметил, что в Белоруссии на него заведено дело за призывы к терроризму, в России — за аналогичные действия, а на Украине — «два за сексизм».

Ранее на Украине заявили, что Арестович покинул страну благодаря письму ГУР.