В РЖД рассказали, когда в билетах появится полная информация о перевозимых питомцах

Полная информация о перевозимых питомцах появится в железнодорожных билетах во втором полугодии 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора РЖД Ивана Колесникова.

По словам Колесникова, в это же время проводники смогут видеть информацию о перевозимом животном в мобильном приложении. Всю информацию о животном пассажир сможет вносить в билет.

«Второе полугодие ... Мы хотим, чтобы и пассажир, и перевозчик имели возможность пользоваться одной информацией», — ответил замгендиректора РЖД на вопрос о сроках введения персонификации животных.

До этого Федеральная пассажирская компания (ФПК, принадлежит РЖД) изменила порядок действий при обнаружении в своих подразделениях и в поездах беспризорных животных.

Генеральный директор и председатель правления Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров также назвал недавний инцидент с котом Твиксом форс-мажором и заявил, что подобного не должно было произойти.

Ранее эксперты рассказали россиянам, как спасти своего питомца от судьбы кота Твикса.