Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В РЖД рассказали, когда в билетах появится полная информация о перевозимых питомцах

РЖД: полная информация о питомцах в билетах появится во втором полугодии

close
100%
Jerome Starkey/Twitter

Полная информация о перевозимых питомцах появится в железнодорожных билетах во втором полугодии 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора РЖД Ивана Колесникова.

По словам Колесникова, в это же время проводники смогут видеть информацию о перевозимом животном в мобильном приложении. Всю информацию о животном пассажир сможет вносить в билет.

«Второе полугодие ... Мы хотим, чтобы и пассажир, и перевозчик имели возможность пользоваться одной информацией», — ответил замгендиректора РЖД на вопрос о сроках введения персонификации животных.

До этого Федеральная пассажирская компания (ФПК, принадлежит РЖД) изменила порядок действий при обнаружении в своих подразделениях и в поездах беспризорных животных.

Генеральный директор и председатель правления Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров также назвал недавний инцидент с котом Твиксом форс-мажором и заявил, что подобного не должно было произойти.

Ранее эксперты рассказали россиянам, как спасти своего питомца от судьбы кота Твикса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами