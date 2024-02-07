На Урале жители дома пожаловались на фекалии в подвале, которыми они дышат несколько месяцев

Челябинцы пожаловались на затопление подвала дома фекалиями, которые городские службы не откачивают несколько месяцев. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным СМИ, проблема со скоплением канализационных отходов возникла в доме №81 по улице Мебельной осенью 2023 года.

«В подвале из-за того, что стоит канализация, начала разрушаться кирпичная кладка. Канализационными парами дышат дети. Жить в таких условиях просто невыносимо», — рассказала жительница дома в беседе с изданием.

По словам женщины, в декабре сотрудники МУП «ПОВВ», ответственные за обслуживание канализации дома, приезжали и пробивали засорившиеся трубы, а также откачивали воду, но после якобы перестали реагировать на вызовы.

Жители дома обращались в региональную Госжилинспецию, которая вынесла в адрес организации предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства. В региональном минстрое жителям сообщили, что в феврале 2024 года будет проведен ремонт водоотведения дома с дезинфекцией подвала. Однако пока жители отмечают, что проблема не решена.

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