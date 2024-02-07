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На Урале жители дома пожаловались на фекалии в подвале, которыми они дышат несколько месяцев

Жители дома в Челябинске попросили откачать фекалии, затопившие подвал

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Depositphotos

Челябинцы пожаловались на затопление подвала дома фекалиями, которые городские службы не откачивают несколько месяцев. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным СМИ, проблема со скоплением канализационных отходов возникла в доме №81 по улице Мебельной осенью 2023 года.

«В подвале из-за того, что стоит канализация, начала разрушаться кирпичная кладка. Канализационными парами дышат дети. Жить в таких условиях просто невыносимо», — рассказала жительница дома в беседе с изданием.

По словам женщины, в декабре сотрудники МУП «ПОВВ», ответственные за обслуживание канализации дома, приезжали и пробивали засорившиеся трубы, а также откачивали воду, но после якобы перестали реагировать на вызовы.

Жители дома обращались в региональную Госжилинспецию, которая вынесла в адрес организации предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства. В региональном минстрое жителям сообщили, что в феврале 2024 года будет проведен ремонт водоотведения дома с дезинфекцией подвала. Однако пока жители отмечают, что проблема не решена.

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