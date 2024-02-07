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Неплательщик алиментов обворовал знакомых, чтобы вернуть долги, и потратил деньги в казино

В Дагестане условный срок получил мужчина, который украл деньги для оплаты долгов

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Дагестане осудили местного жителя, который обокрал знакомых и потратил деньги в казино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Многодетный отец развелся и фактически перестал обеспечивать своих детей. Он задолжал жене более 100 тыс. рублей и пошел на преступление для погашения задолженности. Сначала мужчина выманил нужную ему сумму у интернет-знакомой. Он пообещал устроить ее отпрысков в университет, но обещание так и не исполнил, а вырученные обманом деньги потратил на личные нужды.

Затем вор нашел в своей съемной квартире заначку в евро, рублях и долларах. Хозяйка спрятала деньги в шкафу, но квартирант присвоил наличные и отправился в зал игровых автоматов. Там он потратил больше 600 тыс. рублей, вновь забыв погасить долг.

Мужчину отправили под суд, там ему назначили два года лишения свободы условно.

Ранее россиянка потратила деньги на ставки и выдумала похитителя, чтобы оправдаться перед мужем.

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