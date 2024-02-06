Океанолог назвал способ спасти косаток из «ледяной западни» в ближайшие часы

Косаток, застрявших в «ледяной западне» на севере Японии, можно спасти при помощи судна в ближайшие часы. Об этом заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В Ломоносова Сергей Мухаметов, передает РИА Новости.

По словам специалиста, косаткам нужно пространство с чистой водой и его можно создать искусственно при помощи судов ледового класса. По его словам, это не обязательно должен быть ледокол. Если судно прикроет место скопления косаток от ветра, то под ним образуется полынья. Предположительно, для такой операции подойдет японский ледокол «Тэсио».

«Если в ближайшие часы этого никто делать не собирается, то косаток очень жаль», — отметил Мухаметов.

Стая косаток оказалась в западне из-за дрейфующего льда в проливе Немуро в нескольких километрах от берега рядом с японским портом Раусу. Их при помощи дронов засняли местные жители.

Ранее в «Москвариуме» впервые родился детеныш косатки.