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В Чечне показали изданную на Украине книгу про принцесс с пропагандой ЛГБТ*

Чеченский министр Дудаев показал книгу с Украины с пропагандой ЛГБТ

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев показал одну из книг с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), которую издавали в новых регионах России, когда они находились под контролем Украины. Видео с рассказом о книге, которая называется «Принцесса + Принцесса», Дудаев опубликовал в своем Telegram-канале.

«Тут описываются ЛГБТ-отношения между двумя девушками, и в результате этих взаимоотношений в самом конце они женятся. И вот эта пропаганда на протяжении всех этих лет вкладывалась прямо в головы украинским детям. Сама книга — перевод с английского при поддержке различных западных организаций», — рассказал Дудаев.

По словам чиновника, эта книга — одна из сотен других, которые издавали на территории Украины. Сейчас их экземпляры можно увидать в музеях на освобожденных Россией территориях. Например, книга, продемонстрированная Дудаевым, представлена в экспозиции музея в Мелитополе.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что руководитель назначенной Киевом администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров замешан в коррупции и продвижении пропаганды ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что полицейские заставили извиниться девушек, поцеловавшихся в краснодарской пиццерии.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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