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Найдено тело одного из членов экипажа упавшего в Карелии вертолета Ми-8

В Карелии обнаружено тело члена экипажа потерпевшего крушение вертолета Ми-8

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В Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения заявили, что спасатели обнаружили на дне Онежского озера в Карелии тело одного из членов экипажа вертолета Ми-8 МЧС, который накануне потерпел крушение в ходе тренировочного полета. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что водолазы подняли тело первого члена экипажа в 21:16, его обнаружили внутри вертолета.

До этого глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что на дне Онежского озера спасателями найдены фрагменты вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Карелии.

Источник в экстренных службах сообщал, что причиной крушения вертолета МЧС Ми-8 могло стать его обледенение.

По предварительной версии, произошло обледенение вертолета, из-за чего двигатели машины заглохли и вертолет рухнул. События должны были развиваться стремительно, так как экипаж не докладывал о каких-либо проблемах.

Ранее появились первые кадры с места крушения вертолета МЧС в Карелии.

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