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СБУ задержала главу подразделения Верховного суда Украины за поддержку России

СБУ задержала пророссийского главу подразделения Верховного суда Украины

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РИА «Новости»

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о задержании главы одного из подразделений Верховного суда Украины за поддержку Российской Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СБУ утверждают, что в их распоряжении имеются записи разговоров, во время которых чиновник отрицает суверенитет Украины, а также выражает сомнение в соблюдении конституции и возможности Украины владеть морской границей.

В ведомстве считают, что чиновник в общении с подчиненными высказывался положительно о частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Во время обысков по месту жительства представителя Верховного суда Украины сотрудники СБУ обнаружили устройство слежки, более 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию и запрещенная на Украине литература. 

Чиновнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, отметили в ведомстве.

До этого СБУ завела уголовное дело на командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа, российского генерала Якова Резанцева.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.

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