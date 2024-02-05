СБУ задержала главу подразделения Верховного суда Украины за поддержку России

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о задержании главы одного из подразделений Верховного суда Украины за поддержку Российской Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СБУ утверждают, что в их распоряжении имеются записи разговоров, во время которых чиновник отрицает суверенитет Украины, а также выражает сомнение в соблюдении конституции и возможности Украины владеть морской границей.

В ведомстве считают, что чиновник в общении с подчиненными высказывался положительно о частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Во время обысков по месту жительства представителя Верховного суда Украины сотрудники СБУ обнаружили устройство слежки, более 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию и запрещенная на Украине литература.

Чиновнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, отметили в ведомстве.

До этого СБУ завела уголовное дело на командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа, российского генерала Якова Резанцева.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.