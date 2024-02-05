В Московской области открылся центр для страдающих диабетом

В Видновской клинической больнице открылся региональный эндокринологический центр для людей, страдающих сахарным диабетом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В центре взрослому населению помогают бороться с осложнениями от сахарного диабета. Центр оборудован кабинетами врачей-эндокринологов, офтальмологическим кабинетом с лазерной операционной для лечения диабетической ретинопатии и кабинетом диабетической стопы для диагностики, профилактики и лечения диабетических язв нижних конечностей.

Кроме того, пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа научат правильному питанию, подсчету углеводов, технике инъекций, коррекции доз инсулина и правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови.

Медицинскую помощь в региональном эндокринологическом центре можно получить бесплатно по полису ОМС.