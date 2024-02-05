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Такер Карлсон впервые прокомментировал визит в Россию

Такер Карлсон не стал опровергать слухи о возможном интервью с Путиным

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Billy Bennight/Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что приехал в Россию, так как много о ней читал и хотел увидеть страну своими глазами. Разговор с Карлсоном в своем Telegram-канале опубликовали «Известия».

«Хотел на нее [Россию] посмотреть. Я так много читал о ней, я хотел поговорить с людьми, посмотреть на то, как все устроено. И здесь все очень хорошо», — ответил бывший ведущий Fox News на вопрос о целях поездки в РФ.

Журналист признался, что успел полюбить российскую столицу, и назвал ее очень красивой.

Он также прокомментировал реакцию американских СМИ на свою поездку, назвав их сумасшедшими и покрутив пальцем у виска.

На вопрос о том, собирается ли Карлсон провести интервью с президентом России Владимиром Путиным, американский журналист ответил коротко: «Посмотрим».

Такера Карлсона заметили в российской столице 3 февраля. Сообщалось, что он посетил Большой театр и оценил балет «Спартак». Впоследствии его увидели завтракающим в одном из московских отелей.

Предполагается, что Карлсон мог приехать в Россию, чтобы взять интервью у Путина, так как журналист публично высказывал такое желание.

Ранее в конгрессе США заявили, что демократов и их медийных пропагандистов «трясет» при мысли о том, что Карлсон может взять интервью у Путина.

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