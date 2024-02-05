Россиянам перечислили три причины, почему банк может отказать в ипотеке

Банки в России могут отказать клиенту в выдаче ипотеки в случае предоставления недостоверной информации в заявке. Об этом «Москве 24» рассказала риелтор Наталья Перескокова.

«Очень важно давать правдивую информацию о доходе, работодателе и составе семьи. Например, у человека есть трое детей. Они считаются иждивенцами. Но в заявке потенциальный заемщик указывает, что никаких детей у него нет. Естественно, банки выявляют такую неточность и тут же дают отказ в выдаче кредита. Поэтому нужно внимательно относиться к данным, которые указываются в заявке», — подчеркнула специалист.

Кроме того, кредитные организации тщательно изучают сведения о доходах заявителя и могут отказать ему в случае низких показателей заработка. Риелтор рекомендует перечислять в своей заявке все источники дохода. Например, если клиент ведет блог и получает с этого деньги, эту информацию можно также указать. Еще одна частая причина отказа — наличие задолженностей по оплате штрафов и налогов. В том числе, игнорирование штрафов от ГИБДД и отказ от уплаты алиментов на ребенка, заключила Перескокова.

Компания «Этажи» до этого сообщала, что российские банки в январе 2024 года стали чаще отказывать населению в выдаче льготной ипотеки на покупку жилья на первичном рынке.

Ранее были названы российские регионы, где больше всего упал спрос на льготную ипотеку.