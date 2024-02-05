Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам перечислили три причины, почему банк может отказать в ипотеке

Риелтор Перескокова: банк может отказать в ипотеке из-за недостоверных данных

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Банки в России могут отказать клиенту в выдаче ипотеки в случае предоставления недостоверной информации в заявке. Об этом «Москве 24» рассказала риелтор Наталья Перескокова.

«Очень важно давать правдивую информацию о доходе, работодателе и составе семьи. Например, у человека есть трое детей. Они считаются иждивенцами. Но в заявке потенциальный заемщик указывает, что никаких детей у него нет. Естественно, банки выявляют такую неточность и тут же дают отказ в выдаче кредита. Поэтому нужно внимательно относиться к данным, которые указываются в заявке», — подчеркнула специалист.

Кроме того, кредитные организации тщательно изучают сведения о доходах заявителя и могут отказать ему в случае низких показателей заработка. Риелтор рекомендует перечислять в своей заявке все источники дохода. Например, если клиент ведет блог и получает с этого деньги, эту информацию можно также указать. Еще одна частая причина отказа — наличие задолженностей по оплате штрафов и налогов. В том числе, игнорирование штрафов от ГИБДД и отказ от уплаты алиментов на ребенка, заключила Перескокова.

Компания «Этажи» до этого сообщала, что российские банки в январе 2024 года стали чаще отказывать населению в выдаче льготной ипотеки на покупку жилья на первичном рынке.

Ранее были названы российские регионы, где больше всего упал спрос на льготную ипотеку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами