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Россиянку связали скотчем у нее дома и ограбили на 22 млн рублей

Жительницу дома в Подмосковье связали скотчем и ограбили на 22 млн рублей

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Shutterstock

Полиция Московской области задержала троих подозреваемых в ограблении жительницы Ногинского района. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в деревне Ельня. Грабители в балаклавах проникли в частный дом, связали его хозяйку с скотчем, и, угрожая ей пистолетом, заставили отдать им ценности.

«Забрав добычу, общая стоимость которой составила более 22 млн рублей, нападавшие скрылись», — рассказали в пресс-службе областного МВД.

Полиции удалось вычислить нарушителей: ими оказались трое жителей Подмосковья в возрасте от 38 до 49 лет. Подозреваемых задержали, в ходе обыска у них нашли 14 тыс. долларов, 17 телефонов и травматический пистолет.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее трое неизвестных напали на женщину в ее доме, связали и попытались изнасиловать.

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