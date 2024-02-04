На Украине сменили главу подчиненной Киеву Запорожской областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова главой подконтрольной стране части Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Федорова Ивана Сергеевича главой Запорожской областной государственной администрации», — следует из указа президента Украины.

Отмечается, что указ датирован 2 февраля, но опубликован только в воскресенье, 4 февраля. В то же время был опубликован указ об увольнении с должности Юрия Малашко, который возглавлял подконтрольную Украине часть Запорожской области с февраля 2023 года.

До этого Малашко заявил о поражении объекта инфраструктуры в столице региона Запорожье.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.