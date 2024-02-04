Американского журналиста Такера Карлсона заметили в России

Американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Театральная, 1».

В публикации отмечается, что бывший ведущий Fox News находился в Большом театре 3 февраля, предположительно, на балете «Спартак».

До этого стало известно, что американский журналист Такер Карлсон мог бы стать вице-президентом в случае переизбрания экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году, Трамп ценит чутье Карлсона на острые политические темы и способность привлекать внимание.

Среди других кандидатов на пост вице-президента при Трампе Politico называет сенатора-республиканца Тима Скотта, экс-госсекретаря США Майка Помпео, кандидата в президенты США от республиканцев Никки Хейли.

До этого Дональд Трамп раскритиковал кандидата в президенты страны от Республиканской партии Никки Хейли за недостаточную жесткость и проницательность, по его мнению, она не будет выбрана вице-президентом США, поскольку «не сможет иметь дело» с президентом РФ Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».