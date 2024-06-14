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Россия сделает важное заявление в ООН

Небензя укажет в ООН на геополитические риски применения оружия Запада по России

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Mike Segar/Reuters

Геополитические риски применения оружия Запада по России будут доведены до сведения стран — членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Российский дипломат пояснил, что в пятницу, 14 июня, пройдет соответствующее заседание.

«Созвали по теме отдельное заседание 14 июня, на котором имеем в виду акцентировать не только гуманитарные последствия применения западного вооружения по мирным целям в России, но и геополитические риски таких безрассудных решений», — заявил Небензя.

До этого аудит расходов Пентагона на поддержку Украины выявил завышение цен на оружие для Вооруженных сил страны (ВСУ) еще на $1,9 млрд.

В документе также идет речь о предыдущей сумме в $6,2 млрд, которую обнаружили при аудите в 2023 году и из-за которой Пентагон получил возможность добавить некоторое количество поставленного Украине вооружения.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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