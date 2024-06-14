Трамп опасается темпов развития ИИ

Искусственный интеллект показывает пугающие темпы развития в данный момент. Об этом заявил экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Youtube-каналу Impaulsive.

В качестве примера он привел вопрос подготовки речи для выступления — машина справилась лучше его самого и лучше любого из помощников экс-президента.

«Я никогда не видел ничего подобного. Все было готово очень быстро, буквально за минуты. Это пугает», — пояснил Трамп.

Трамп назваk полученный от искусственного интеллекта результат «отличным», отметив в шутку, что был готов уволить своего спичрайтера и зачитать полученную речь.

До этого опрос kp.ru показал, что большинство (68%) россиян плохо относятся к гаджетам с искусственным интеллектом (ИИ) и считают их небезопасными.

Только 9% ответили, что хорошо относятся к функции встроенного ИИ, потому что считают ее двигателем прогресса.

Ранее сообщалось, что российские дизайнеры стали чаще пользоваться искусственным интеллектом.