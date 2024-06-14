Зеленский рассказал об обещании, данном ему Си Цзиньпином

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Китай не будет поставлять вооружения России. Об этом глава украинского государства заявил на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

По словам Зеленского, китайский лидер дал ему соответствующее обещание в ходе их телефонного разговора.

«Тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Посмотрим. Посмотрим вместе с вами. Если он порядочный человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово», — заявил украинский лидер.

До этого автор газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники написал, что Китай якобы планировал поставлять оружие России после начала конфликта на Украине, однако изменил свою позицию после звонка Байдена.

В министерстве обороны Китая заявляли, что страна не поставляет оружие сторонам украинского конфликта, а также контролирует экспорт товаров двойного назначения «в соответствии с законами и правилами». В ведомстве подчеркнули, что китайская сторона всегда придерживалась объективной и справедливой позиции в отношении кризиса на Украине.

Ранее сообщалось, что США давят на Европу по вопросу помощи Китая в адрес России.