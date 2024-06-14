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Медведев заявил об удивлении Запада глобальным Югом из-за России

Медведев: Запад шокировало нежелание глобального Юга поддержать идеи Зеленского

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Павел Бедняков/РИА Новости

Запад был шокирован нежеланием стран глобального Юга разрывать отношения с Россией и поддерживать «формулы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

В своей статье он пишет, что «стратегические противники» РФ утратили «талант выстраивать позитивный образ будущего», поэтому попытки отдельных «разумных западных политиков» разобраться в подходах нынешних формирующихся влиятельных центров силы наталкиваются на «высокомерие вашингтонско-брюссельской тяжеловесной бюрократии».

По его мнению, западным странам мешает уследить за скоростью происходящих перемен уже не развивающихся, а развитых и сильных стран «надменность, идейный догматизм и самоуспокоенность».

«В итоге — глубокий шок от «неожиданного» нежелания глобального Юга идти в фарватере «формулы Зеленского», разрывать многолетние связи с Россией, подключаться к раскручиваемой Белым домом и его сателлитами санкционной вакханалии, закрывать глаза на очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке», — считает Медведев.

Он добавил, что от этих стран все сильнее звучит антинеоколониальная риторика.

До этого зампред СБ РФ предложил поставлять оружие любым врагам США.

Ранее Медведев отреагировал на обращение Шольца к Путину словами «рамсы попутал».

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