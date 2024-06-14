Небензя предупредил о последствиях конфискации российских активов

Конфискация замороженных российских активов станет опасным прецедентом. С таким предупреждением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН он обратил внимание, что в апреле в США приняли закон, закладывающий основу для ареста, конфискации и передачи суверенных активов Центрального банка России. Этот закон грубо нарушает нормы и принципы международного права об иммунитете стран и их собственности, не говоря о принципах суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела, закрепленных в Уставе ООН, отметил постпред.

Он подчеркнул, что подобное поведение Соединенных Штатов и их союзников создает «опасный прецедент», когда активы ни одной страны не будут защищены от «незаконной экспроприации». По словам дипломата, каждому государству нужно «подумать дважды», прежде чем решить хранить свои активы в США или у их сателлитов.

Небензя также заявил, что Российская Федерация призывает международное сообщество выступить против подобного незаконного поведения, воздержаться от его поддержки или признания, чтобы избежать соучастия в этих нарушениях.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что доходы, которые страны ЕС получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.