Иностранные хакеры усилили атаки на российских провайдеров

Политически мотивированные хакеры проводят «ковровые атаки» на российских провайдеров, сменив таким образом тактику давления. Об этом РИА Новости заявил директор по развитию Servicepipe Данила Чежин.

Эксперт пояснил, что так называемые хактивисты значительно нарастили интенсивность атак по сравнению с 2023 годом.

«Хактивисты применяли так называемые «ковровые атаки», когда злоумышленники одновременно атакуют все ресурсы провайдера (не перебором, как это было раньше, а все и сразу). Ковровые атаки создают перегрузку пограничного сетевого оборудования, что приводит к его перезагрузке и потере связанности их сетей с Интернет», — пояснил Чежин.

Эксперт добавил, что с подобными атаками на инфраструктуру сетевой безопасности значительно труднее справляться, чем с привычными Ddos-атаками.

До этого стало известно, что российские компании почти не занимаются защитой своих филиалов от хакеров.

Ранее российский айтишник пожаловался на долгий поиск работы в Японии.