Аргентина вела переговоры по передаче истребителей Украине

Аргентина вела переговоры по передаче французских истребителей Украине, но этого, скорее всего, не произойдет. Об этом заявил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.



Дипведомство находится в плотном контакте с руководством Аргентины по данным вопросам, сказал он, отметив, что Буэнос-Айрес при нынешней администрации изменил вектор внешней политики и максимально уплотняет сотрудничество с Вашингтоном и западными странами.

По его словам, французские штурмовики, о которых идет речь, находятся практически в нерабочем состоянии, при этом «в любом случае сам факт передачи, пусть и в таком виде, этой техники противникам России стал бы символическим со знаком минус».

Российское посольство пока разбирается в деталях, подчеркнул Феоктистов.

«Понимаем, что соответствующие переговоры действительно имели место и что обсуждалась возможность передачи самолетов через Францию, которая бы их отремонтировала. По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолеты переданы все-таки не будут. Есть определенные заверения со стороны аргентинской администрации», — заключил посол.

До этого портал Infobae писал, что Аргентина обсуждает с Францией и США поставку самолетов Украине.

Ранее Аргентина присоединилась к контактной группе по Украине.