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Стало известно о взрывах над Ростовом

Shot: взрывы раздались в небе над Ростовом-на-Дону

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Shutterstock

В небе над Ростовом-на-Дону раздались взрывы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации Shot, два громких взрыва прозвучали около 2:00, также в небе была видна яркая вспышка.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Официальной информации пока нет.

13 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Украинские военные использовали дроны-камикадзе.

12 июня четверо сотрудников МЧС России пострадали в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинской армии. Обстрел произошел в тот момент, когда пожарные тушили возгорание сухой травы.

В ночь на 12 июня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку на Севастополь.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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