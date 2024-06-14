В России вырос спрос на специалистов со знаниями в области маркировки интернет-рекламы

В России наблюдается рост спроса на специалистов со знаниями в области маркировки интернет-рекламы: за последние 11 месяцев — с июля 2023 года по май 2024 года — число вакансий с упоминанием в названии или описании слов «маркировка рекламы», «маркировка интернет-рекламы», «закон о рекламе», «ОРД» (прим. — оператор рекламных данных) выросло на 78%. Такие данные были получены в результате исследования, которое совместно провели коммуникационное агентство Win2Win Communications и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Растущий спрос на специалистов со знаниями в области маркировки интернет-рекламы связан со вступившими в силу в 2022 году поправками в закон «О рекламе», которые сделали обязательными маркировку основных форматов интернет-рекламы и передачу отчетности по ней в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). Показательно, что наибольший всплеск данного спроса в течение исследуемого периода пришелся на октябрь 2023 года, когда на сайте hh.ru было размещено 627 соответствующих вакансий — это произошло на следующий месяц после вступления в действие штрафов за несоблюдение требований закона «О рекламе», касающихся маркировки.

В разрезе отраслей наибольшее число вакансий, связанных с маркировкой интернет-рекламы, за последние 11 месяцев было создано компаниями из сферы информационных технологий, системной интеграции и интернета (свыше 1 тыс. вакансий). За ними следуют компании, работающие в сфере СМИ, маркетинга, рекламы, PR, дизайна, продюсирования (0,9 тыс.), игроки рынка розничной торговли (0,5 тыс.) и финансового сектора (0,4 тыс.).

«Так как обучение сотрудников работе с маркировкой занимает у компаний много времени и ресурсов, важно, чтобы при поступлении в штат специалисты уже обладали соответствующими знаниями и навыками, поэтому прививать их необходимо еще со студенческой скамьи», — прокомментировала Екатерина Пикерсгиль, генеральный директор Win2Win Communications.

В частности, по ее словам, специалисты по маркировке интернет-рекламы должны уметь работать с разными видами токенов и договоров, различными рекламными кабинетами и операторами рекламных данных (ОРД) — чтобы обучить всему этому сотрудников, компании может потребоваться от двух до четырех недель в зависимости от числа используемых ею рекламных кабинетов.

При этом на организацию подобного обучения уходит лишь малая доля ресурсов, которые игроки рынка вынуждены в целом тратить на работу с маркировкой интернет-рекламы: как отметила Пикерсгиль, этот процесс задействует усилия самых разных специалистов — от младших менеджеров и лидеров проектов до бухгалтеров и юристов, — и на его финансирование, если оценивать затраты на примере коммуникационного агентства, может приходиться до 15% от зарплатного фонда.

Ранее россияне рассказали, на кого пойдут учиться их дети.