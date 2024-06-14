Трамп заявил, что был жестким с Путиным

Бывший американский лидер Дональд Трамп ладил с президентом России Владимиром Путиным, но был с ним жестким по вопросу «Северного потока — 2». Об этом он заявил

в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

Он сообщил, что очень хорошо ладил с Путиным.

«Я думаю, очень хорошие, но я был с ним жесток. Я остановил трубопровод («Северный поток — 2». — «Газета.Ru»), который он (Путин. — «Газета.Ru») строил... <...> Он сказал мне, что все говорят о нашей дружбе, но я ненавижу представлять тебя, как врага», — сказал Трамп.

По его словам, он помешал этому из-за того, что Германия платила бы за газ миллиарды долларов в месяц Москве, в то время как США и НАТО защищают страну от РФ.

Говоря о том, как проходят закрытые встречи с мировыми лидерами, он рассказал, что все политики разные, в том числе руководитель КНДР Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент, но у него с ними были хорошие отношения.

«Самое смешное, что я ладил с сильными гораздо лучше, чем со слабыми. <...> Я лажу с лидерами крупнейших стран», — добавил политик.

4 июня Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин одерживает победу в конфликте на Украине.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.